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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 12日 星期一 14:05 BJT

曼城逆转热刺

英超曼城周日2-1击败托特纳姆热刺，继续以落後两分的差距紧跟英超领头羊曼联。考尔克上半时为客场作战的热刺头槌破门，阿圭罗稍後为曼城扳平比分，替补出阵地哲科第88分钟命中制胜一球，帮助卫冕冠军曼城逆转对手。另一场比赛中，切尔西主场1-1被利物浦逼平。图为哲科庆祝为曼城打入制胜球。路透

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