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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 5日 星期二 09:52 BJT

英超--特维斯破门 曼城1-0阿斯顿维拉

周一英超联赛第28轮曼城客场挑战阿斯顿维拉，特维斯在上半时补时阶段打入全场唯一进球，最终曼城客场1-0拿到三分，而维拉在最近的10场联赛比赛中只有一场胜绩，仍徘徊在降级区。本轮之后英超剩下10轮比赛，曼城落后领头羊曼联12分，后者将在周二的欧冠赛中对阵皇马。路透

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