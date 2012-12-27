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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 27日 星期四 14:14 BJT

英超---曼城0-1输给桑德兰 利物浦不敌斯托克城

周三英超联赛卫冕冠军曼城客场0-1不敌桑德兰，曼城旧将亚当约翰逊打入本场比赛唯一进球；在当日另一赛场上利物浦客场1-3遭斯托克城逆转，开场仅两分钟杰拉德罚入点球，3分钟后沃尔特斯追平比分，第12分钟琼斯破门助主队反超比分，第49分钟沃尔特斯梅开二度。19轮比赛过后利物浦排在第10位。路透

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