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路透中文体育短讯 | 2013年 8月 20日 星期二 13:57 BJT

曼城首轮4-0痛击纽卡斯尔

曼城周一主场4-0大胜10迎战的纽卡斯尔，迎来新赛季英超开门红。曼城新帅佩莱格里尼在今夏已经花费约9000万英镑(1.41亿美元)补强攻击火力，不过此役四粒进球全部来自老队员，分别由大卫·席尔瓦、阿圭罗、亚亚·图雷和纳斯里贡献。图为纳斯里庆祝进球。路透
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