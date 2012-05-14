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路透中文体育短讯 | 2012年 5月 14日 星期一 09:24 BJT

曼城神奇逆转加冕英超冠军

曼城周日凭借神奇逆转，夺下该队44年来的首个英格兰顶级联赛冠军。曼城面对拼死保级的女王园林巡游者，直至常规时间结束时依然1-2落後，但哲科和阿圭罗在伤停补时各入一球，帮助曼城3-2惊险逆转女王园林巡游者，最终凭借净胜球优势，惊险力压曼联而捧得英超冠军。路透

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