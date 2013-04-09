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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 9日 星期二 14:09 BJT

英超--曼城2-1曼联胜德比

周一英超联赛第31轮卫冕冠军曼城客场2-1击败曼联，拿下德比客场两连胜。第51分钟米尔纳首开纪录，随后曼联凭借孔帕尼的乌龙扳回一城，第78分钟替补上场的阿奎罗打入制胜球为曼城赢下德比。此轮之后英超剩7轮比赛，曼城落后曼联12分，曼奇尼称本赛季的“争冠”已经结束，但这场胜利仍很重要。路透

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