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路透中文体育短讯 | 2013年 9月 23日 星期一 12:03 BJT

曼联德比战惨遭羞辱

莫耶斯在接掌曼联帅印后的首次德比大战中遭到羞辱，曼联在英超比赛中客场1-4惨败给曼城。阿圭罗为曼城贡献两球，亚亚图雷和纳斯里分别贡献一球，为曼城锁定胜利，积分升至英超第三，落后暂居榜首的阿森纳两分。鲁尼在比赛尾声时命中一记精准的任意球，帮助红魔挽回些许颜面。路透
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