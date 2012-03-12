版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 3月 12日 星期一 18:47 BJT

曼联反超曼城1分 英超登顶

曼联周日在英超“二虎相争”中开始抢占领先，积分反超曼城1分占据榜首。曼联周日2-0击败西布朗，而曼城则0-1失利於斯旺西城。英超还剩10轮情况下，曼联1分优势占据积分榜首。伦敦博彩商威廉希尔为曼联开出13赔8的英超夺冠赔率为最大热门。曼城夺冠赔率下滑至5赔6。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐