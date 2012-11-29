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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 29日 星期四 12:55 BJT

范佩西闪电进球助曼联领跑

范佩西周三打进英超本赛季最快进球--开场仅31秒就破门得分，帮助曼联1-0击败西汉姆联队，目前在英超占据一分领先优势。14轮比赛过後曼联积33分，曼城以32分列次席。范佩西的射门打中对方球员柯林斯而变线，西汉姆门将耶斯凯莱宁只能眼睁睁看着皮球入网，这是范佩西本季第九个英超进球。路透

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