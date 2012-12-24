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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 24日 星期一 11:24 BJT

英超---曼联1-1斯旺西

周日英超联赛曼联客场1-1平斯旺西，第16分钟埃夫拉为曼联首开纪录，英超本赛季头号射手米丘第29分钟扳平比分。比赛中在裁判已吹停比赛的情况下，范佩西被对方后卫威廉姆斯近距离闷中头部导致双方发生冲突，弗格森赛后怒称威廉姆斯此举实为“故意”，范佩西“未死已是万幸”。曼联43分继续领跑积分榜，领先曼城4分。路透

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