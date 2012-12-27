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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 27日 星期四 14:07 BJT

英超---曼联4-3绝杀逆转纽卡

周三英超联赛曼联主场迎战纽卡斯尔，上半场伯奇为纽卡首开纪录，第25分钟埃文斯追平，而其随后便送上乌龙，下半场埃夫拉再次将比分扳平，第68分钟西塞破门助客队再度领先，范佩西在第71分钟将比分改写为3-3，第90分钟埃尔南德斯打入绝杀，最终曼联4-3主场获胜，以7分优势继续领跑积分榜。路透

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