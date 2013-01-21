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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 21日 星期一 14:03 BJT

英超--范佩西破门曼联1-1平热刺

周日英超联赛曼联客场1-1平托特纳姆热刺，上半场范佩西为红魔破门，补时阶段邓普西抓住德赫亚的失误扳平比分。本赛季范佩西共为红魔打入18球，继续排在射手榜首位，领先第二位苏亚雷斯两球。第23轮比赛过后曼联积56分，领先曼城5分，目前本赛季还剩15轮比赛。路透

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