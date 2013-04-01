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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 1日 星期一 14:26 BJT

曼联1-0小胜桑德兰逼近英超冠军

曼联周六凭借对方的一记乌龙，1-0客场小胜桑德兰，在英超还剩八轮情况下领先第二名曼城高达15分，逼近冠军。曼联目前积77分，曼城积62分。托特纳姆热刺客场2-1击败斯旺西，超越切尔西升至第三。切尔西则1-2输给南安普敦。图为曼联球员香川真司在比赛中。路透
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