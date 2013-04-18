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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 18日 星期四 14:22 BJT

英超--曼联平西汉姆 最早下周一夺冠

周三英超联赛曼联客场2-2平西汉姆联队，而排在第二位的曼城同日1-0小胜威根。曼联33轮比赛积81分，领先少赛一场的曼城13分。倘若曼城在本周日的联赛中负于热刺，而曼联在下周一与阿斯顿维拉的比赛中胜出，红魔将提前拿下本赛季英超冠军。路透

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