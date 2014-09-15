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路透中文体育短讯 | 2014年 9月 15日 星期一 11:33 BJT

曼联大胜巡游者 范加尔压力稍有缓解

曼联周日4-0狂胜女王园林巡游者，迎来荷兰主帅范加尔入主老特拉福德球场以来的首次胜利，让新帅稍微松了一口气。夏季新加盟的迪马利亚全场表现优异，并为球队首开纪录，鲁尼、埃雷拉和马塔也各入一球。从摩纳哥租借来的哥伦比亚前锋法尔考也在比赛尾声首次登场，与范佩西、鲁尼和迪马利亚组成前场“四大天王”。路透
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