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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 14日 星期一 14:18 BJT

英超--范佩西破门 曼联2-1利物浦

周日英超联赛曼联2-1主场胜利物浦，红魔继续领跑，后者继续排在积分榜第八位。范佩西与维迪奇先后破门，斯图里奇为利物浦扳回一球；而曼城客场2-0击败阿森纳，米尔纳与哲科分别建功，这是曼城38年以来首次在联赛中客场击败枪手。曼联22场比赛积55分，领先第二名曼城7分，而少赛一场的切尔西则落后榜首14分。路透
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