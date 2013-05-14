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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 14日 星期二 14:24 BJT

曼城主帅曼奇尼下课

英超俱乐部曼城周一解雇主帅曼奇尼，并称本赛季剩下的两场比赛将由助理教练布莱恩·基德带队。曼奇尼2009年由国米转投曼城执教，随后将蓝月亮打造为英超强队，但曼城本赛季战绩堪忧，上周六在足总杯决赛中遭维冈竞技绝杀爆冷失冠，欧冠小组赛也未出线。而同城对手曼联上月提前四轮夺得英超冠军。路透
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