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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 29日 星期二 14:48 BJT

曼联市值超30亿美元--福布斯

《福布斯》杂志周一称，英超球队曼联成为世界上首个市值超过30亿的体育俱乐部。据福布斯网站上刊登的报道，曼联市值为33亿美元。曼联受控于美国Glazer家族，并于去年在纽约交易所上市。美国国家橄榄球联盟(NFL)球队达拉斯牛仔以21亿美元的估值排在第二位。路透

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