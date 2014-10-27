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路透中文体育短讯 | 2014年 10月 27日 星期一 13:58 BJT

切尔西遭曼联1-1逼平

切尔西周日客场1-1被曼联逼平，蓝军主帅穆里尼奥与昔日恩师范加尔战成平手。德罗巴下半时开局为蓝军打破僵局，但伤停补时阶段切尔西门将库尔图瓦面对费莱尼的强力头槌攻门只能将球挡出，范佩西补射得手将比分扳平。穆里尼奥在赛后记者会对这一结果表示失望。路透
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