版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 11月 29日 星期四 12:50 BJT

巴洛特利打破进球荒 曼城告捷

巴洛特利周三贡献个人本赛季首个英超进球，助曼城2-0击败维甘，以32分暂列英超次席，落後领头羊曼联一分。曼城另一个进球来自米尔纳。另一场在斯坦福桥的比赛中，切尔西连续第二场与对手互交白卷，0-0战平富勒姆，此役中切尔西球迷对临时主帅贝尼特斯的嘘声已经小了很多。图为巴洛特利。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐