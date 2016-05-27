穆里尼奥出任曼联主帅

路透伦敦5月27日 - 英超曼联俱乐部周五宣布，穆里尼奥出任该队主帅，签下三年合约，并可选择续约至少至2020年。

现年53岁的葡萄牙人穆里尼奥接替荷兰人范加尔执掌红魔帅印，后者在曼联两年的执教经历在本周一戛然而止，他在率曼联捧起足总杯两天后遭到解职。

“何塞（穆里尼奥）无疑是当今足坛最好的教练。他率队赢得过多项冠军锦标，激励了欧洲各国的球员，当然，他也非常了解英超，曾在英超赛场率队数次夺冠，”曼联俱乐部副主席Ed Woodward在声明中称。

“我借此机会欢迎他来到曼联。他的成功履历使他成为带领球队前进的理想人选。”（完）