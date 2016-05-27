穆里尼奥出任曼联主帅

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透伦敦5月27日 - 英超曼联俱乐部周五宣布，穆里尼奥出任该队主帅，签下三年合约，并可选择续约至少至2020年。
现年53岁的葡萄牙人穆里尼奥接替荷兰人范加尔执掌红魔帅印，后者在曼联两年的执教经历在本周一戛然而止，他在率曼联捧起足总杯两天后遭到解职。
“何塞（穆里尼奥）无疑是当今足坛最好的教练。他率队赢得过多项冠军锦标，激励了欧洲各国的球员，当然，他也非常了解英超，曾在英超赛场率队数次夺冠，”曼联俱乐部副主席Ed Woodward在声明中称。
“我借此机会欢迎他来到曼联。他的成功履历使他成为带领球队前进的理想人选。”（完）
编译：王燕焜 发稿：王琛
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