穆帅签约四年重返切尔西

切尔西周一正式宣布与穆里尼奥签下四年合约。穆帅将重返斯坦福桥的消息令蓝军球迷振奋。穆里尼奥在切尔西的第一任期始于2004年，率队在2005、06年连续夺得英超冠军，后与切尔西老板阿布拉莫维奇关系不睦，于07年离开，先后执教国际米兰和皇马。穆里尼奥2012年助皇马拿下西甲联赛冠军，但并不受球迷与西媒所接受。路透