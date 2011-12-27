穆里尼奥："执教英超是我所爱"

前切尔西主帅穆里尼奥周一称，结束执教皇家马德里後有意重返英超。这位葡萄牙人教练接受BBC电台《今日》节日采访时表示：''我非常非常高兴在皇马工作，不想错过在这里工作的机会，但我热爱的是英格兰，下一步就是到那里去，如果可能的话，我愿去呆上很长一段时间。''路透