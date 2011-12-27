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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 27日 星期二 12:06 BJT

穆里尼奥："执教英超是我所爱"

前切尔西主帅穆里尼奥周一称，结束执教皇家马德里後有意重返英超。这位葡萄牙人教练接受BBC电台《今日》节日采访时表示："我非常非常高兴在皇马工作，不想错过在这里工作的机会，但我热爱的是英格兰，下一步就是到那里去，如果可能的话，我愿去呆上很长一段时间。"路透

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