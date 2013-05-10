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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 10日 星期五 14:39 BJT

穆帅如回归对切尔西是好事--兰帕德

切尔西副队长兰帕德周四表示，自己将乐于见到穆里尼奥回归斯坦福桥，第二次接掌蓝军帅印。兰帕德接受采访时称，穆帅是非常棒的教练，若回归对蓝军来说将是一件非常好的事情。穆帅在2004-2007年执教切尔西时曾率领蓝军拿下两次英超冠军，随后转战国米，之后又入主皇马，近期媒体报道称穆帅将在下赛季离开皇马回归切尔西。路透
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