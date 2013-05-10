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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 10日 星期五 14:21 BJT

曼联宣布莫耶斯为弗格森接班人

曼联传奇主帅弗格森宣布本赛季结束后将退休，而其对红魔的影响还将延续。在弗格森的建议下，曼联周四宣布新任主教练人选，现任埃弗顿主帅大卫·莫耶斯与曼联签下6年合约，将于7月1日接掌教鞭。莫耶斯此前已掌管埃弗顿11年。弗格森称，俱乐部在讨论新帅人选时“一致”认定了莫耶斯，并称早在1998年自己就有意向让莫耶斯来曼联做助理教练。路透
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