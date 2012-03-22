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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 22日 星期四 18:01 BJT

姆安巴曾“死亡”78分钟

医生周三称，博尔顿的姆安巴心跳曾停止长达78分钟，他死里逃生实属奇迹。该俱乐部队医托宾对BBC表示，姆安巴周六瘫倒赛场的一个小时内，15次电击未能让这位23岁的球员恢复心跳。“从瘫倒赛场到医院已有48分钟，之後又过了30分钟。他当时事实上已经死亡。”路透

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