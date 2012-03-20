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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 20日 星期二 11:54 BJT

医院称姆安巴已能认出家人

据医院周一介绍，博尔顿中场姆安巴能够认出家人，对问题也能做出适当反应。此前他在英格兰足总杯博尔顿与托特纳姆热刺一场八强赛中突发心脏骤停，病倒赛场。院方并表示虽然姆安巴状况不断改善，但仍住重症监护室，情况仍然非常严重。路透

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