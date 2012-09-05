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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 5日 星期三 11:38 BJT

欧文转投斯托克城

英超斯托克城周二宣布与前英格兰国家队前锋欧文签约，为期一年。32岁的欧文自2009年加盟曼联，共出场52次打入17粒进球，在上赛季结束时与曼联合约期满成为自由球员。昔日国家队金童近年来饱受伤病困扰，上次出现在英超赛场上还是去年的9月。

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