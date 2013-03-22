伤病夺走了我的致命武器--欧文

前英格兰前锋欧文周二宣布将在本赛季结束后挂靴，33岁的欧文周四在其个人网站上写道，“我忍不住会想，如果伤病没有夺走速度——我在球场上最致命的武器，我现在可能是怎样的情况”。欧文为英格兰国家队出场89次打入40粒进球，这位前国脚17岁时在利物浦开始展现天赋，之后先后效力于皇马、纽卡斯尔联、曼联，并于去年签约斯托克城。路透