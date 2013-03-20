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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 20日 星期三 14:25 BJT

欧文本赛季后挂靴

英格兰前国脚欧文周二宣布将在本赛季结束后挂靴。欧文17岁首次代表利物浦一线队出赛，之后也曾效力过皇家马德里、纽卡斯尔与曼联，去年9月签约加盟斯托克城，但几乎从公众视野中消失。“我想现在是结束职业生涯的正确时机吧，”33岁饱受伤病困扰的欧文在其个人网站(www.michaelowen.com)表示。路透

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