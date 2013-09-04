厄齐尔：告别皇马是因为得不到信任

德国中场组织者厄齐尔表示，他告别皇马加盟阿森纳是因为意识到自己得不到主帅安切洛蒂的信任。阿森纳周一以4250万英镑(6615万美元)签下24岁的厄齐尔，刷新队史转会费记录。“我原本确信自己会留在皇马，”德国足协网站周二刊载的采访中厄齐尔表示，“但我随之意识到自己根本得不到教练和俱乐部官员的信任。” 路透