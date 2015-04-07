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路透中文体育短讯 | 2015年 4月 7日 星期二 14:22 BJT

曼城不敌水晶宫 英超卫冕希望近乎破灭

曼城周一1-2输给水晶宫，英超卫冕希望更趋渺茫。曼城此役过后落后领头羊切尔西多达九分，现在面对的迫切任务是争取反超阿森纳和曼联赢下联赛亚军。切尔西还剩八轮比赛情况下积70分遥遥领先，阿森纳63分列次席，曼联62分列第三，而阿森纳、曼联和曼城都比切尔西多赛一场。路透
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