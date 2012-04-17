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路透中文体育短讯 | 2012年 4月 17日 星期二 12:12 BJT

英格兰年度最佳候选出炉 曼城占半壁江山

周一英格兰足球协会宣布年度最佳球员（PFA）候选名单，曼城球员占半壁江山，席尔瓦、阿奎罗与乔·哈特均上榜，其余三人为阿森纳射手范佩西、曼联前锋鲁尼与热刺中场帕克。英超头号射手范佩西是热门人选，最後结果将於周日公布。路透

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