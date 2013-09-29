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路透中文体育短讯 | 2013年 9月 29日 星期日 13:08 BJT

阿森纳保持英超领跑位置

阿森纳周六2-1击败斯旺西，继续保持英超榜首位置。曼彻斯特双雄则双双爆冷失利，曼联主场1-2输给西布朗，创下英超时代最差开局；曼城则2-3惨遭逆转输给阿斯顿维拉。下半时尼亚布里和拉姆塞分别建功，帮助阿森纳奠定优势，戴维斯最后时刻为斯旺西打进安慰性一球，但无济于事。路透

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