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路透中文体育短讯 | 2013年 11月 25日 星期一 14:49 BJT

曼城6-0横扫热刺 曼联遭逼平

曼城周日蹂躏了英超最脆弱的防线，6-0狂胜托特纳姆热刺；曼联则被加的夫城2-2逼平。阿圭罗和纳瓦斯分别梅开二度，帮助曼城锁定大捷，蓝军在最近两场主场赛事中共打进了惊人的13球。而热刺在之前11场英超赛事中才一共丢了六个球。路透
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