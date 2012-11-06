切尔西球迷涉嫌种族歧视被捕

英国伦敦大都会警局周一表示，涉嫌种族歧视行为的切尔西球迷已经被捕，目前被关押在西伦敦警局中正接受问讯。在上周三切尔西与曼联联赛杯比赛中拍到的照片显示，这名28岁的球迷对场上球员摆出猴子的姿势，明显是在表示种族歧视。赛後切尔西与伦敦警方对此事件展开了调查。图为资料图片。路透