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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 18日 星期二 14:01 BJT

英超---卡索拉3球 阿森纳5-2雷丁

周一英超联赛阿森纳客场5-2大胜雷丁，联赛排名升至第五。波多尔斯基第14分钟为为枪手首开纪录，卡索拉在第32、34、60分钟上演帽子戏法，阿森纳取得4-0领先，随后主队凭借勒丰德雷、科贝分别在第66、71分钟的进球追回两球，沃尔科特在第80分钟为阿森纳锦上添花锁定胜局。路透

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