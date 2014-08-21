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路透中文体育短讯 | 2014年 8月 21日 星期四 13:58 BJT

曼联2000万欧元买进阿根廷后卫罗霍

英超球队曼联周三宣布，从葡萄牙里斯本竞技签下阿根廷后卫罗霍。曼联阵中的葡萄牙国脚纳尼本赛季则会租借给里斯本竞技。曼联官网称，罗霍与曼联签下五年合约，转会费为2000万欧元(2653万美元)。24岁的罗霍代表阿根廷国家队出战过28场，包括世界杯决赛中与德国一役。路透
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