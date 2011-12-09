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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 9日 星期五 17:20 BJT

鲁尼国家队禁赛减为两场

周四欧足联举行上诉听证後，英格兰国脚鲁尼明年在欧洲杯的禁赛期从三场减为两场，第三场禁赛改为缓刑，缓期四年执行。这位26岁的曼联射手10月份在欧洲杯预选赛最後一轮英格兰与黑山的比赛中踢了德祖多维奇，当场红牌罚下。路透

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