鲁尼误伤小球迷後公开致歉

上周末英超同狼队的赛前热身中，鲁尼一脚任意的射门不小心伤到了场边的9岁小球迷吉米·托马斯，导致他手腕骨折。事後鲁尼向这位小球迷道歉。鲁尼周四通过其Twitter网页表示：“我要向杰米-托马斯道歉，我准备好了信和签名球衣，正要寄给他。”路透