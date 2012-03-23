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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 23日 星期五 19:06 BJT

鲁尼误伤小球迷後公开致歉

上周末英超同狼队的赛前热身中，鲁尼一脚任意的射门不小心伤到了场边的9岁小球迷吉米·托马斯，导致他手腕骨折。事後鲁尼向这位小球迷道歉。鲁尼周四通过其Twitter网页表示：“我要向杰米-托马斯道歉，我准备好了信和签名球衣，正要寄给他。”路透

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