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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 28日 星期三 10:37 BJT

热刺2-0胜诺维奇

周二在卡诺路球场，托特纳姆热刺客场2-0胜诺维奇，17轮比赛後积38分，英超排名第三，缩小了与领头羊曼城与曼联的差距。贝尔在比赛中梅开二度，他在第55分钟攻入全场首粒进球，12分钟後再下一城，助热刺扩大领先优势。整场比赛热刺一直处上风，诺维奇努力应战，但未能挡住对方攻势。路透

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