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路透中文体育短讯 | 2013年 2月 26日 星期二 12:02 BJT

英超--贝尔两球 热刺客场3-2胜西汉姆

周一英超联赛第27轮托特纳姆热刺客场3-2胜西汉姆联队，开场第13分钟贝尔为热刺首开纪录，第25分钟卡罗尔罚入点球追平比分，下半时乔·科尔为主队反超比分，第76分钟西古尔德森扳回一城，第90分钟贝尔梅开二度打入绝杀，最终热刺全取3分排名升至第三位，领先切尔西2分。路透
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