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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 9日 星期二 11:56 BJT

英足总公布新一期国家队名单 小将谢尔维入选

英足总周一公布新一期英格兰队名单，利物浦中场球员谢尔维与切尔西球员伯特兰德被增补入队，两名新星或将在世界杯欧洲区预选赛本周五英格兰与圣马力诺、以及10月16日与波兰的比赛中亮相。英足总表示左後卫吉布斯由於受伤而无法参加国家队的比赛。图为谢尔维。路透

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