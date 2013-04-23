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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 23日 星期二 11:38 BJT

英足总将指控苏亚雷斯

英足总周一宣布将对利物浦前锋苏亚雷斯的“暴力行为”提出指控。苏亚雷斯在周日利物浦与切尔西的比赛中咬对方后卫伊万诺维奇。赛后乌拉圭人通过Twitter道歉，利物浦周一亦对他进行了罚款。英足总称三场禁赛是“不够的”，苏亚雷斯或将面临更严厉的停赛处罚。路透
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