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路透中文体育短讯 | 2013年 8月 9日 星期五 14:27 BJT

利物浦老板：把苏亚雷斯卖给枪手？滑稽！

利物浦的美国老板约翰·亨利排除卖掉锋线大将苏亚雷斯可能性，并补充说，如果把苏亚雷斯卖给英超对手阿森纳，简直“滑稽可笑”。苏亚雷斯上赛季在各个赛场共为利物浦贡献29个进球，他渴望出战欧冠联赛，坚持要求利物浦遵守昔日承诺，在未晋级欧冠前提下放他离队。阿森纳两次报价求购苏亚雷斯均遭利物浦拒绝。亨利也是美职棒波士顿红袜的老板。路透
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