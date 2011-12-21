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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 21日 星期三 10:58 BJT

苏亚雷斯因种族性言论遭重罚

英足总周二宣布，因10月在安菲尔德球场的英超一役中，利物浦射手苏亚雷斯对曼联後卫埃弗拉有种族歧视性言论，将对前者实施禁赛8周、罚款40,000英镑的处罚。在10月15日利物浦1-1平曼联的比赛中，苏亚雷斯对埃夫拉进行"语言攻击"，其中有涉及其肤色的言论。路透

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