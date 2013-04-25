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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 25日 星期四 14:39 BJT

苏亚雷斯咬人被禁赛10场

周三英足总对利物浦前锋苏亚雷斯开出罚单，由于在周日与切尔西的比赛中咬对方后卫伊万诺维奇，苏亚雷斯遭禁赛10场，处罚立即生效。本赛季还剩4场比赛，10场禁赛意味着乌拉圭人的赛季已提前结束，且下赛季开赛前6场亦不能上场。利物浦称对判罚的严厉性表示震惊和失望。路透

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