苏亚雷斯：很难拒绝皇马的邀请

利物浦前锋苏亚雷斯暗示，如果皇家马德里向他摇出橄榄枝，他可能考虑离开红军加盟这家西甲豪门。苏亚雷斯因在上月对阵切尔西比赛中咬了对方球员伊万诺维奇，被内部停赛10场，他表示来自英国媒体的压力是他考虑转会的因素之一。“现在没什么实质动作，但如果有来自皇马的邀请，你很难拒绝，”乌拉圭人苏亚雷斯向Radio Sport 890电台表示。路透