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路透中文体育短讯 | 2013年 8月 7日 星期三 14:23 BJT

苏亚雷斯呼吁利物浦履行承诺让他转会

前锋苏亚雷斯呼吁利物浦履行球队未晋级欧冠联赛即让他离队的承诺。这位乌拉圭前锋上赛季在各个赛场共为红军贡献29球，近期一直被转会传言包围。阿森纳开价逾4000万英镑求购这位射手，但利物浦表示不会出售。苏亚雷斯表示会向英超联盟提起上诉。路透

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