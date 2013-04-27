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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 27日 星期六 11:38 BJT

苏亚雷斯放弃上诉请求原谅

利物浦前锋苏亚雷斯周五放弃对英足总判罚上诉，并称请求伊万诺维奇原谅。苏亚雷斯在上周的比赛中咬伊万诺维奇，被英足总指控为“暴力行为”。英足总在禁赛3场的常规性处罚上另加7场，共禁赛10场。乌拉圭人通过Twitter称：“希望被自己冒犯的人们能过给予自己原谅，并再次对伊万说声对不起。”路透

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